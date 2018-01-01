РБ Лейпциг – Марсель: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают Зальцбург фаворитом первого матча 1/4 финала Лиги Европы против Марселя.

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Марсель от букмекеров Getty Images

Лейпциг и Марсель в четверг, 5 апреля, проведут первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Лейпциге на стадионе Ред Булл.

По мнению букмекеров, преимущество в данном матче на стороне Лейпцига. Так, на победу немецкой команды букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,7. Успех гостей оценивается в 4,75, ничейный исход – 3,79

Букмекеры из компании William Hill также считают Лейпциг фаворитом встречи, принимая ставки на триумф хозяев с коэффициентом 1,8, а на победу Марселя – 4,2. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5

Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы Лейпциг - Марсель состоится 5 апреля на стадионе Ред Булл в Лейпциге. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!