Лацио – Зальцбург: прогноз и ставки букмекеров на матч
Римский Лацио в четверг, 5 апреля, проведет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором на домашнем поле примет австрийский Зальцбург.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является римский клуб. Так, на победу Лацио букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех Зальцбурга оценивается в 5,5. А вероятность ничейного исхода – 3,5.
Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф итальянского клуба с коэффициентом 1,7. На победу австрийского клуба – 5,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,6.
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы Лацио – Зальцбург состоится в 5 апреля в городе Рим на стадионе Олимпико. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, который состоится в 22:05.
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