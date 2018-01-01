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УЕФА открыл дело в отношении Зенита

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Зениту грозит наказание за поведение болельщиков.
УЕФА открыл дело в отношении Зенита
УЕФА открыл дело в отношении Зенита
Getty Images

УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении питерского Зенита. Поводом для этого послужило поведение болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против РБ Лейпцига.

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Дисциплинарный комитет обвиняет клуб по трем пунктам: блокирование лестничных проходов, бросание предметов на поле и проявление расизма. Дело будет рассмотрено 31 мая, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:1. Зенит вылетел из Лиги Европы по итогам двух матчей.

Ранее сообщалось, что Лион могут отстранить от участия в еврокубковых турнирах из-за беспорядков, которые устроили фанаты.

Отмечалось, что УЕФА накажет Бешикташ из-за кота, который приостановил матч с Баварией в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: Зенит, РБ Лейпциг, Лига Европы, УЕФА, футбол
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