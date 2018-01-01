Лион могут отстранить от участия в еврокубковых турнирах
Французскому Лиону грозят серьезные санкции из-за фанатов, которые устроили беспорядки и подрались с полицейскими перед матчем с ЦСКА.
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Как сообщает BBC, против клуба открыли дисциплинарное дело. У “ткачей“ уже имеется условное отстранение от еврокубковых турниров, которое они получили в апреле 2017 года за беспорядки на матче с Бешикташем.
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Однако нарушение регламента в течение условного срока может привести к реальному отстранению. Дисциплинарный комитет рассмотрит дело о плохом поведении болельщиков Лиона и примет решение относительно французского клуба.
Напомним, матч Бешикташа с Баварией прервался из-за кота, который выбежал на поле.
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