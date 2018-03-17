Шевченко: Лацио отличается от Динамо тем, что в нужный момент находит способ победить

Андрей Шевченко прокомментировал результат отчетного матча 1/8 Лиги Европы Динамо - Лацио.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, в чем разница между Динамо и Лацио и признался, что не ожидал результата, который киевляне показали в Риме в первом матче 1/8 Лиги Европы.

"Лацио хорошо себя показал в матче против Динамо, хотя киевляне на Стадио Олимпико показали лучший результат, чем от них ожидали. Но большие команды отличаются тем, что если им нужно побеждать, они находят способ это сделать. У Лацио как раз есть такие игроки", - цитирует Шевченко laziopress.i.

Напомним, Динамо уступило Лацио в ответном матче 1/8 Лиги Европы и покинуло турнир.

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