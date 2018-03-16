Мораес сыграл в бракованной форме в матче с Лацио
На шортах футболиста герб клуба был перевернут.
Нападающий киевского Динамо Жуниор Мораес в матче Лиги Европы против Лацио сыграл в бракованной форме.
Дело в том, что герб Динамо на шортах бразильца оказался перевернут вверх ногами.
Напомним, что после домашнего поражения Динамо завершило выступление в еврокубках. В первой встрече, которая прошла неделю назад в Риме была зафиксирована ничья – 2:2.
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Так вот в чем причина кроется на самом деле))
Оказывается форма была бракованная)