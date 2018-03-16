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Мораес сыграл в бракованной форме в матче с Лацио

Комментариев: 2
На шортах футболиста герб клуба был перевернут.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Жуниор Мораес в матче Лиги Европы против Лацио сыграл в бракованной форме.

Дело в том, что герб Динамо на шортах бразильца оказался перевернут вверх ногами.

Напомним, что после домашнего поражения Динамо завершило выступление в еврокубках. В первой встрече, которая прошла неделю назад в Риме была зафиксирована ничья – 2:2.

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Теги: Динамо Киев, Жуниор Мораес, Лига Европы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 21:05
Оценка:  +2
гость
Ааааааа
Так вот в чем причина кроется на самом деле))
Оказывается форма была бракованная)
гость  (аноним)  16.03.2018, 20:58
Оценка:  0
гость
Абидас?
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