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Арсенал предостерег болельщиков от поездки в Москву на матч с ЦСКА

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Лондонский клуб напомнил болельщикам о кризисе в политических отношениях между Великобританией и Россией.
Фанатов Арсенала предостерегли от поездки в Москву
Фанатов Арсенала предостерегли от поездки в Москву
Getty Images

Руководство Арсенала обратилось к болельщикам клуба в связи с результатом жребия 1/4 финала Лиги Европы, по результатам которого лондонский клуб встретится с московским ЦСКА.

На сайте "канониров" опубликовано сообщение с информацией для болельщиков, которые планируют 12 апреля посетить ответный матч в Москве.

"Из-за повышенной политической напряженности между Великобританией и Россией, вы должны помнить о возможных антибританских настроениях и провокациях. Мы просим проявлять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций и не давать публичных комментариев о политических событиях.

Британское посольство в Москве пока не сообщало ни о каких трудностях, с которыми столкнулись наши граждане в России, но вы должны помнить о мерах безопасности и внимательно следить за политической обстановкой", – говорится в сообщении Арсенала.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании заявило, что министры и члены королевской семьи не посетят ЧМ-2018 в России.

Напомним, отношения между Великобританией и Россией обострились в связи с делом об отравлении в Англии бывшего российиского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, в причастности к которому в Британии обвиняют Россию.

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Теги: Арсенал, ЦСКА, Лига Европы, фанаты
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  16.03.2018, 17:42
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гость
Надо быть полным идиотом, чтобы вообще ехать на кацапстан и на ЧМ в частности! Упоротым экстремалам лучше сразу написать завещание
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