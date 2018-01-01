Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Определились пары четвертьфинала Лиги Европы

Комментариев: 0
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы
uefa.com

В пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

Вашему вниманию все пары данной стадии турнира:

Лацио – РБ Зальцбург
Атлетико – Спортинг
Арсенал – ЦСКА Москва
РБ Лейпциг – Марсель

Команды указанные первыми, проведут стартовые матчи (5 апреля) на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 12 апреля.

Также на нашем сайте доступны результаты жеребьевки четвертьфинальных пар Лиги чемпионов.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Лига Европы, жеребьевка, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь