Определились пары четвертьфинала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Европы uefa.com

В пятницу, 16 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы.

Вашему вниманию все пары данной стадии турнира:

Лацио – РБ Зальцбург

Атлетико – Спортинг

Арсенал – ЦСКА Москва

РБ Лейпциг – Марсель

Команды указанные первыми, проведут стартовые матчи (5 апреля) на домашнем стадионе. Ответные поединки запланированы на 12 апреля.

Также на нашем сайте доступны результаты жеребьевки четвертьфинальных пар Лиги чемпионов.

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