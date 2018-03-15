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Это веселее, чем Динамо – Лацио: Милевский опубликовал клип с горячей брюнеткой

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Экс-форварда Динамо не впечатлила игра киевского клуба.
Артем Милевсакий
Артем Милевсакий
instagram.com/timi1010

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский после матча 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио опубликовал видео с красивой девушкой.

Игра киевского клуба не впечатлила форварда, который в данный момент выступает за Динамо-Брест.

"Это веселее, чем Динамо – Лацио", – подписал свое видео в Instagram Артем Милевский.

 

Eto veselee,chem dinamo-lacio⚽️😂,otmechat tebia ili net💪😂 @mila_omelchenko ,Vsem dobra

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

Напомним, ранее Артем Милевский назвал вратаря киевского Динамо Дениса Бойко крысой и пожелал удачи Суркису.

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Теги: Артем Милевский, соцсети, видео, Динамо Киев, Лацио, Лига Европы, футбол
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