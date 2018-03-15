Это веселее, чем Динамо – Лацио: Милевский опубликовал клип с горячей брюнеткой

Экс-форварда Динамо не впечатлила игра киевского клуба.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский после матча 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио опубликовал видео с красивой девушкой.

Игра киевского клуба не впечатлила форварда, который в данный момент выступает за Динамо-Брест.

"Это веселее, чем Динамо – Лацио", – подписал свое видео в Instagram Артем Милевский.

Напомним, ранее Артем Милевский назвал вратаря киевского Динамо Дениса Бойко крысой и пожелал удачи Суркису.

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