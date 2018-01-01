Виктория Пльзень – Спортинг 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Встреча между Викторией и Спортингом была одной из самых напряженных - путевка в 1/4 финала Лиги Европы разыгрывалась в дополнительное время.

Спортинг в экстра-тайме вырвал путевку в 1/4 Лиги Европы twitter.com/_fredymontero Спортинг создал себе комфортное преимущество в первом матче, выиграв дома у Виктории со счетом 2:0. Виктория Пльзень сумела на своем поле шокировать гостей и забить два гола, переведя игру в дополнительные таймы. Однако место в четвертьфинале получила именно лиссабонская команда благодаря голу, забитому в концовке первого экстра-тайма. Смотрите видео голов и обзор матча Лиги Европы: Виктория – Спортинг Л 2:1 (первый матч 0:2)

Голы: Бакош, 6, 64 — Батталья, 105+2 Виктория: Грушка – Хавель, Ржезник (Гейда, 106), Гаек, Коваржик – Горава, Грошовский – Земан (Петржела, 100), Коларж, Копич – Бакош (Крменчик, 83) Спортинг Л: Патрисиу – Петрович (Пиччини, 67), Пинту, Матье, Коэнтрау – Батталья, Фернандеш – Мартинш, Руис (Рибейру, 99), Акунья (Монтеро, 76) – Дост Предупреждения: Ржезник, Гаек, Петржела – Руис, Дост На 90+2-й минуте Дост не забил пенальти (вратарь). Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Горемыкина Екатерина