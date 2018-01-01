Виктория Пльзень – Спортинг 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Спортинг создал себе комфортное преимущество в первом матче, выиграв дома у Виктории со счетом 2:0.
Виктория Пльзень сумела на своем поле шокировать гостей и забить два гола, переведя игру в дополнительные таймы. Однако место в четвертьфинале получила именно лиссабонская команда благодаря голу, забитому в концовке первого экстра-тайма.
Смотрите видео голов и обзор матча Лиги Европы:
Виктория – Спортинг Л 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: Бакош, 6, 64 — Батталья, 105+2
Виктория: Грушка – Хавель, Ржезник (Гейда, 106), Гаек, Коваржик – Горава, Грошовский – Земан (Петржела, 100), Коларж, Копич – Бакош (Крменчик, 83)
Спортинг Л: Патрисиу – Петрович (Пиччини, 67), Пинту, Матье, Коэнтрау – Батталья, Фернандеш – Мартинш, Руис (Рибейру, 99), Акунья (Монтеро, 76) – Дост
Предупреждения: Ржезник, Гаек, Петржела – Руис, Дост
На 90+2-й минуте Дост не забил пенальти (вратарь).
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