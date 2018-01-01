Атлетик – Марсель 1:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы завершился очередной победой французской команды.
Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетик – Марсель:
Атлетик – Марсель 1:2 (первый матч 1:3)
Голы: Пайе, 38 (пен), Окампос, 52 – Иньяки Уильямс, 74
Атлетик: Яго Эррерин – Йерай Альварес (Нуньес, 44), Иньиго Лекуэ, Де Маркос, Эчейта – Итурраспе, Беньят (Микель Весга, 79), Микель Рико (Сусаета, 23), Кордоба, Иньяки Уильямс – Адуриц
Марсель: Манданда – Сакаи, Рами, Роланду, Амави – Лопес (Сансон, 78), Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 56), Пайе, Окампос, Товен (Сарр, 67) – Митроглу
Предупреждения: Адуриц, Иньяки Уильямс – Рами
Удаление: Адуриц, 76
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