Атлетик – Марсель 1:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы завершился очередной победой французской команды.

Марсель без проблем вышел в 1/4 финала Лиги Европы twitter.com/om_officiel

Марсель победил в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:1 и с комфортным преимуществом прилетел в Испанию, где также сумел одержать победу и пройти дальше.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетик – Марсель:

Атлетик – Марсель 1:2 (первый матч 1:3)

Голы: Пайе, 38 (пен), Окампос, 52 – Иньяки Уильямс, 74

Атлетик: Яго Эррерин – Йерай Альварес (Нуньес, 44), Иньиго Лекуэ, Де Маркос, Эчейта – Итурраспе, Беньят (Микель Весга, 79), Микель Рико (Сусаета, 23), Кордоба, Иньяки Уильямс – Адуриц

Марсель: Манданда – Сакаи, Рами, Роланду, Амави – Лопес (Сансон, 78), Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 56), Пайе, Окампос, Товен (Сарр, 67) – Митроглу

Предупреждения: Адуриц, Иньяки Уильямс – Рами

Удаление: Адуриц, 76

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