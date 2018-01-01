РБ Зальцбург – Боруссия Д 0:0 обзор матча Лиги Европы
Благодаря выездной победе в первом матче РБ Зальцбург сумел выйти в 1/4 финала Лиги Европы.
РБ Зальцбург и дортмундская Боруссия не порадовали зрителей голами в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Благодаря победе в первом матче со счетом 2:1 борьбу за трофей продолжит австрийская команда.
Смотрите обзор матча Лиги Европы:
РБ Зальцбург – Боруссия Д 0:0 (первый матч 2:1)
РБ Зальцбург: Вальке – Лайнер, Андре Рамальо, Калета-Кар, Ульмер – Хайдара (Ябо, 82), Шлагер (Вольф, 79), Самассеку, Бериша – Хван (Гульбрандсен, 66), Даббур
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Загаду, Сократис, Шмельцер – Шюррле, Дахуд, Кастро (Геррейру, 62), Гетце (Филипп, 46) – Ройс (Исак, 46) – Батшуайи
Предупреждения: Хван, Бериша, Ульмер, Самассеку – Сократис, Загаду
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