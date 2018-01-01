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РБ Зальцбург – Боруссия Д 0:0 обзор матча Лиги Европы

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Благодаря выездной победе в первом матче РБ Зальцбург сумел выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

РБ Зальцбург прошел Боруссию Д в борьбе за место в 1/4 финала ЛЕ
РБ Зальцбург прошел Боруссию Д в борьбе за место в 1/4 финала ЛЕ
twitter.com/EuropaLeague

РБ Зальцбург и дортмундская Боруссия не порадовали зрителей голами в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Благодаря победе в первом матче со счетом 2:1 борьбу за трофей продолжит австрийская команда.

Смотрите обзор матча Лиги Европы:

РБ Зальцбург – Боруссия Д 0:0 (первый матч 2:1)

РБ Зальцбург: Вальке – Лайнер, Андре Рамальо, Калета-Кар, Ульмер – Хайдара (Ябо, 82), Шлагер (Вольф, 79), Самассеку, Бериша – Хван (Гульбрандсен, 66), Даббур

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Загаду, Сократис, Шмельцер – Шюррле, Дахуд, Кастро (Геррейру, 62), Гетце (Филипп, 46) – Ройс (Исак, 46) – Батшуайи

Предупреждения: Хван, Бериша, Ульмер, Самассеку – Сократис, Загаду

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Теги: Зальцбург, Боруссия Д, Лига Европы, обзор матча, футбол
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