Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боролись, но все напрасно: что говорили игроки Динамо после вылета из ЛЕ

Комментариев: 2
Немногие из игроков киевлян согласились на комментарий после поражения от Лацио.
Николай Морозюк в матче с Лацио
Николай Морозюк в матче с Лацио
Getty Images

Киевское Динамо вылетело из Лиги Европы от римского Лацио, проиграв дома 0:2 после выездной ничьи 2:2.

После матча немногие игроки киевлян согласились дать комментарий игре:

Николай Морозюк:

Мы не так планировали сыграть, начали матч очень осторожно и низко сидели. Дали им много пространства. Неуверенно мы начали, в первом тайме много сумбурных действий было. Соперник заставлял нас это делать. Мы им давали играть в атаке, именно по той причине, что начали неуверенно играть с самого начала. На нашу игру много факторов повлияло. Но самый главный фактор – соперник. Сильная у них команда. Читать больше…

Виктор Цыганков:

Лацио хороший соперник, мы знали с кем играем. У нас были моменты, их надо было решать и лучше играть в защите. У нас команда строится и этот евросезон даст нам больше опыта. Читать больше….

Жуниор Мораес:

У Лацио очень опытная команда, а у нас наоборот много молодых игроков, которые только учатся играть на таком уровне. Очень разочарован результатом матча, ведь у нас большие амбиции. Правда, нужно знать и границы своих возможностей. Мы пробовали, боролись, но все напрасно.

Смотрите также видео голов матча Динамо – Лацио.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Лига Европы, Лацио
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Операторська    16.03.2018, 10:34
Оценка:  0
Операторська
А як же нічия в Римі? випадкова ?
гость  (аноним)  16.03.2018, 10:24
Оценка:  0
гость
Боролись козлы. И всё напрасно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь