Боролись, но все напрасно: что говорили игроки Динамо после вылета из ЛЕ

Немногие из игроков киевлян согласились на комментарий после поражения от Лацио.

Киевское Динамо вылетело из Лиги Европы от римского Лацио, проиграв дома 0:2 после выездной ничьи 2:2.

После матча немногие игроки киевлян согласились дать комментарий игре:

Николай Морозюк:

Мы не так планировали сыграть, начали матч очень осторожно и низко сидели. Дали им много пространства. Неуверенно мы начали, в первом тайме много сумбурных действий было. Соперник заставлял нас это делать. Мы им давали играть в атаке, именно по той причине, что начали неуверенно играть с самого начала. На нашу игру много факторов повлияло. Но самый главный фактор – соперник. Сильная у них команда. Читать больше…

Виктор Цыганков:

Лацио хороший соперник, мы знали с кем играем. У нас были моменты, их надо было решать и лучше играть в защите. У нас команда строится и этот евросезон даст нам больше опыта. Читать больше….

Жуниор Мораес:

У Лацио очень опытная команда, а у нас наоборот много молодых игроков, которые только учатся играть на таком уровне. Очень разочарован результатом матча, ведь у нас большие амбиции. Правда, нужно знать и границы своих возможностей. Мы пробовали, боролись, но все напрасно.

Смотрите также видео голов матча Динамо – Лацио.

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