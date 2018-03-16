Милевский о Бойко: Когда в воротах стоит крыса – ничего не будет
В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо на своем поле уступило римскому Лацио – 0:2.
Первый гол киевляне пропустили из-за ошибки голкипера Дениса Бойко. Вратарь неудачно сыграл на выходе во время углового и Лукас Лейва головой отправил мяч в сетку.
Надо сказать, что несмотря на свою ошибку, в дальнейшем Денис исправился и не раз выручал динамовцев в этой встрече.
Тем не менее, бывший форвард Динамо Артем Милевский жестко отозвался об игре Бойко.
"Когда крыса в воротах стоит, ничего не будет, удачи Суркис", – написал Милевский на своей странице в Instagram.
На призывы своих читателей прокомментировать "наезд" на вратаря, Милевский так и не объяснил свое высказывание. Сейчас Артем выступает за брестское Динамо, с которым на днях выиграл Суперкубок Беларуси.
Напомним, что после домашнего поражения Динамо завершило выступление в еврокубках. В первой встрече, которая прошла неделю назад в Риме была зафиксирована ничья – 2:2.
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