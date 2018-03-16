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Милевский о Бойко: Когда в воротах стоит крыса – ничего не будет

Комментариев: 2
Экс-форвард Динамо назвал вратаря киевского клуба Дениса Бойко крысой и пожелал удачи Суркису.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/timi1010

В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы киевское Динамо на своем поле уступило римскому Лацио – 0:2.

Первый гол киевляне пропустили из-за ошибки голкипера Дениса Бойко. Вратарь неудачно сыграл на выходе во время углового и Лукас Лейва головой отправил мяч в сетку.

Надо сказать, что несмотря на свою ошибку, в дальнейшем Денис исправился и не раз выручал динамовцев в этой встрече.

Тем не менее, бывший форвард Динамо Артем Милевский жестко отозвался об игре Бойко.

"Когда крыса в воротах стоит, ничего не будет, удачи Суркис", – написал Милевский на своей странице в Instagram.

На призывы своих читателей прокомментировать "наезд" на вратаря, Милевский так и не объяснил свое высказывание. Сейчас Артем выступает за брестское Динамо, с которым на днях выиграл Суперкубок Беларуси.

Напомним, что после домашнего поражения Динамо завершило выступление в еврокубках. В первой встрече, которая прошла неделю назад в Риме была зафиксирована ничья – 2:2.

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Теги: Артем Милевский, Денис Бойко, Динамо Киев, Лацио, Лига Европы, фото, футбол
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Комментариев (2)
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Sanikk    16.03.2018, 10:36
Оценка:  0
Sanikk
А что когда на поле бухарь? чет будет??
гость  (аноним)  16.03.2018, 10:03
Оценка:  0
гость
Как в байке...
- Батюшка, Ваша дочь прошмандовка.
- Так у меня дочки нет, только сын.
- А Вы пройдитесь по базару и людям все это объясните.
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