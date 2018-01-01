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Венгер: В 1/4 финала Лиги Европы хотелось бы избежать встречи с Атлетико

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Наставник Арсенала поделился мнением о потенциальных соперниках своей команды.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с Миланом (3:1) рассказал, какой соперник является самым нежелательным в четвертьфинале турнира.

Мы бы с радостью избежали встречи с Атлетико в 1/4 финала.

Милан – отличный соперник. Если мы будем давать результат и показывать хороший уровень игры, болельщики будут с нами", – цитирует Венгера BBC.

В первом матче между командами, проходившем в Милане, Арсенал добился победы со счетом 2:0.

Отметим, что жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится сегодня, 16 марта. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, соперники, Лига Европы, жеребьевка, футбол
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