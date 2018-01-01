Зенит – РБ Лейпциг 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Зенит вничью сыграл с Лейпцигом и по сумме двух матчей вылетел из Лиги Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча Зенит - РБ Лейпциг:
Зенит – РБ Лейпциг 1:1 (первый матч 1:2)
Голы: Дриусси, 45+1 – Огустин, 22
Зенит: Лунев – Иванович, Смольников (Полоз, 85), Мевля, Кришито – Краневиттер, Паредес, Жирков – Ригони (Ерохин, 90), Кокорин (Заболотный, 8), Дриусси
РБ Лейпциг: Гуляси – Клостерманн, Орбан (Конате, 46), Упамекано, Бернардо – Форсберг, Демме (Ильзанкер, 71), Кейта, Брума – Вернер, Огустин (Поульсен, 90+1)
Предупреждения: Кришито, Смольников, Мевля – Демме, Орбан
На 82-й минуте Вернер не забил пенальти (вратарь).
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил