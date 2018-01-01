Зенит – РБ Лейпциг 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Зенит вничью сыграл с Лейпцигом и по сумме двух матчей вылетел из Лиги Европы.

Лейпциг завоевал путевку в 1/4 финала Лиги Европы twitter.com/dierotenbullen

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы РБ Лейпциг в гостях сыграл вничью с Зенитом, но вышел в следующую стадию турнира благодаря домашней победе. Лейпциг мог и выиграть этот поединок, но голкипер Зенита отразил удар Вернера с пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Зенит - РБ Лейпциг:

Зенит – РБ Лейпциг 1:1 (первый матч 1:2)

Голы: Дриусси, 45+1 – Огустин, 22

Зенит: Лунев – Иванович, Смольников (Полоз, 85), Мевля, Кришито – Краневиттер, Паредес, Жирков – Ригони (Ерохин, 90), Кокорин (Заболотный, 8), Дриусси

РБ Лейпциг: Гуляси – Клостерманн, Орбан (Конате, 46), Упамекано, Бернардо – Форсберг, Демме (Ильзанкер, 71), Кейта, Брума – Вернер, Огустин (Поульсен, 90+1)

Предупреждения: Кришито, Смольников, Мевля – Демме, Орбан

На 82-й минуте Вернер не забил пенальти (вратарь).

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