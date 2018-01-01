Фанаты Лиона устроили беспорядки перед матчем ЛЕ, в которых пострадали полицейские
Лион на своем поле принимал московский ЦСКА и проиграл матч со счетом 2:3, лишившись путевки в следующую стадию турнира.
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Перед матчем в районе стадиона Стад де Лион произошли столкновения фанатов с французской полицией. По информации AFP, в беспорядках участвовало около 100-150 болельщиков Лиона, которые подрались с полицейскими, повредили их транспорт и использовали пиротехнику.
Ça chauffe sévèrement en dehors du stade... Des hooligans lyonnais (ils se revendiquent comme tels) tentent de s'en prendre aux CRS 😔😔 @Sports_fr #OLCSKA @AnthonyLefort pic.twitter.com/7AJUF09QIo— Thomas Siniecki (@siniecko) 15 березня 2018 р.
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В результате столкновений пострадало 8 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ и никто из участников беспорядков не получил серьезных повреждений.
Au moins 1 interpellé lors d’affrontements en marge du match #OLCSKA Situation très tendue actuellement sur le parvis du stade @lyonmag pic.twitter.com/OTFbCz2cQ7— Julien Damboise (@JDANDOU) 15 березня 2018 р.
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Некоторые французские СМИ утверждают, что беспорядки были спровоцированы фанатами ЦСКА, которые первыми атаковали болельщиков Лиона. Российские СМИ сообщают, что московских фанатов и близко там не было, и они добирались на стадион в сопровождении полиции.
@JM_Aulas pic.twitter.com/RAucr4BWbu— Thomas Siniecki (@siniecko) 15 березня 2018 р.
Ранее сообщалось, что фанаты Челси получили дубинками от испанской полиции в Барселоне.
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