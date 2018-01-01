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Фанаты Лиона устроили беспорядки перед матчем ЛЕ, в которых пострадали полицейские

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Группа французских болельщиков столкнулась с полицией перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.
Перед матчем Лион - ЦСКА фанаты устроили беспорядки
Перед матчем Лион - ЦСКА фанаты устроили беспорядки
twitter.com/oetl

Лион на своем поле принимал московский ЦСКА и проиграл матч со счетом 2:3, лишившись путевки в следующую стадию турнира.

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Перед матчем в районе стадиона Стад де Лион произошли столкновения фанатов с французской полицией. По информации AFP, в беспорядках участвовало около 100-150 болельщиков Лиона, которые подрались с полицейскими, повредили их транспорт и использовали пиротехнику. 

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В результате столкновений пострадало 8 сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ и никто из участников беспорядков не получил серьезных повреждений.

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Некоторые французские СМИ утверждают, что беспорядки были спровоцированы фанатами ЦСКА, которые первыми атаковали болельщиков Лиона. Российские СМИ сообщают, что московских фанатов и близко там не было, и они добирались на стадион в сопровождении полиции.

Ранее сообщалось, что фанаты Челси получили дубинками от испанской полиции в Барселоне.

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Теги: Лион, ЦСКА, Лига Европы, футбол, вне игры, фанаты, беспорядки, полиция
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