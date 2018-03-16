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Лион – ЦСКА 2:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Поражение Лиона на своем поле не позволило клубу попасть в 1/4 финала Лиги Европы.

ЦСКА вырвал у Лиона путевку в 1/4 финала Лиги Европы
ЦСКА вырвал у Лиона путевку в 1/4 финала Лиги Европы
twitter.com/pfc_cska
Французский Лион на своем поле уступил ЦСКА и по сумме двух матчей между командами была ничья, однако дальше прошли москвичи за счет большего количества забитых на выезде мячей.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Лион – ЦСКА 2:3 (первый матч 1:0)

Голы: Головин, 39, Муса, 60, Вернблум, 65 – Корне, 58, Мариано, 71

Лион: Антони Лопеш – Марсело, Марсал (Менди, 70), Тете, Диакаби – Ндомбеле, Тузар, Корне, Ферри (Маолида, 68) – Депай (Траоре, 66), Мариано

ЦСКА: Акинфеев – Игнашевич, Березуцкий (Щенников, 46), Набабкин, Березуцкий – Натхо, Кучаев, Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 90), Головин – Муса (Витиньо, 73)

Предупреждения: Мариано – Набабкин, Муса

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Теги: Лион, ЦСКА, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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гость  (аноним)  16.03.2018, 10:27
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Слава России! ЦСКА не победим. Пока.
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