Локомотив – Атлетико 1:5 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Локомотив на своем поле потерпел сокрушительное поражение от Атлетико. Смотрите видео голов и обзор матча.

Атлетико выбил Локомотив из Лиги Европы twitter.com/atleti Атлетико в ответном матче вновь разгромил московский Локомотив и стал первым четвертьфиналистом Лиги Европы 2017/18. Локомотив – Атлетико 1:5 (первый матч 0:3)

Голы: Рыбус, 20 – Корреа, 16, Сауль, 47, Торрес, 65, 70, Гризманн, 85 Локомотив: Коченков – Рыбус, Чорлука (Пейчинович, 75), Кверквелия, Лысов – Фернандеш, Денисов, Ан.Миранчук, Коломейцев (Тарасов, 63), Ал.Миранчук – Фарфан (Эдер, 46). Атлетико: Вернер – Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 62) – Сауль (Гризманн, 61), Габи, Парти, Коке – Корреа, Торрес. Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Горемыкина Екатерина