Арсенал – Милан 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Лондоский Арсенал на своем поле обыграл Милан. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лондонский Арсенал на пути к четвертьфиналу Лиги Европы дважды обыграл итальянский Милан.

Арсенал – Милан 3:1 (первый матч 2:0)

Голы: 0:1 – 35 Чалханоглу, 1:1 – 39, пенальти Уэлбек, 2:1 – 71 Джака, 3:1 – 86 Уэлбек.

Арсенал: Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 11), Рэмзи, Джака, Уилшер, Озил (Колашинац, 79), Мхитарян (Эль-Ненни, 69), Уэлбек.

Милан: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Кессиэ (Локателли, 79), Монтоливо, Борини, Чалханоглу (Бонавентура, 70), Сусо, Андре Силва, Кутроне (Калинич, 67).

Предупреждения: Доннарумма (39), Чалханоглу (40), Романьоли (41), Борини (42), Монреаль (45), Сусо (61).

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