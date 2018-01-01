Морозюк: Нужно было агрессивнее играть с первых минут, но не получилось

Николай Морозюк прокомментировал поражения от итальянского Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

Защитник киевского Динамо Николай Морозюк поделился эмоциями после вылета из Лиги Европы от итальянского Лацио в 1/8 финала.

– Сегодня так сильно отыграло Лацио или «Динамо» провело игру не так, как планировало?

– Не знаю. Мы не так планировали сыграть, начали матч очень осторожно и низко сидели. Дали им много пространства. Неуверенно мы начали, в первом тайме много сумбурных действий было.

– Много передач назад было. Почему так?

– Соперник заставлял нас это делать. Мы им давали играть в атаке, именно по той причине, что начали неуверенно играть с самого начала.

– У Динамо много молодых ребят в команде. Может, они просто стушевались от той мысли, что могут пройти Лацио?

– Это не только молодые. Мы провели в Италии неплохую игру, поняли, что с ними можно играть, но не знаю, что повлияло на нас дома и мы так сыграли. Играли так, как будто просто начали сливаться. Во втором тайме уже были моменты, да и итальянцы отошли назад, давая нам пространство. Нужно было агрессивнее играть с первых минут, но у нас не получилось.

– Был какой-то мандраж от того, что на стадионе присутствовало больше 50 тысяч болельщиков?

– Ожидали, что люди придут нас поддержать. Но ожидания – одно, а когда все это видишь… Возможно, был мандраж. Но вообще, на нашу игру много факторов повлияло. Но самый главный фактор – соперник. Сильная у них команда, – сказал Морозюк в комментарии ресурсу Динамомания.

Ранее Александр Хацкевич рассказал, что не получилось в игре против итальянского Лацио. Смотрите также видео обзор матча Динамо – Лацио.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!