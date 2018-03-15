Арсенал выбил Милан из Лиги Европы

Канониры и в ответной встрече добыли победу над гостями из Италии.

Лондонский Арсенал после выездной победы 2:0 и в ответной встрече в Лондоне в 1/8 финала Лиги Европы доказал свое превосходство над Миланом.

Команды очень спокойно начали поединок и за первые 30 минут на двоих нанесли только один удар в створ. При этом, больше в мячом играли игроки Арсенала, но внезапно за 35-й минуте Милан забил.

Чалханоглу попытал удачу дальним ударом по воротам, и удача ему улыбнулась - Оспина не справился с мощным выстрелом Хакана.

Правда, счастье Милана было недолгим – спустя несколько минут Уэлбек заработал пенальти и сам же его реализовал.

Во втором тайме уже Милан больше пытался играть в атаке, искать счастье у чужих ворот, но забил Арсенал. Джака нанес дальний удар по воротам, а голкипер Милана Доннарумма взял да и отбил мяч в сетку.

В такой ситуации Милану нужно было забивать три гола и пусть гости продолжили атаковать, но уже без искры в глазах.

В итоге последнее слово осталось за Арсеналом, который усилиями Уэлбека забила еще раз, установив окончательный счет в матче.