Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арсенал выбил Милан из Лиги Европы

Комментариев: 0
Канониры и в ответной встрече добыли победу над гостями из Италии.
Арсенал обыграл Милан
Арсенал обыграл Милан
Getty Images

Лондонский Арсенал после выездной победы 2:0 и в ответной встрече в Лондоне в 1/8 финала Лиги Европы доказал свое превосходство над Миланом.

Команды очень спокойно начали поединок и за первые 30 минут на двоих нанесли только один удар в створ. При этом, больше в мячом играли игроки Арсенала, но внезапно за 35-й минуте Милан забил.

Чалханоглу попытал удачу дальним ударом по воротам, и удача ему улыбнулась - Оспина не справился с мощным выстрелом Хакана.

Правда, счастье Милана было недолгим – спустя несколько минут Уэлбек заработал пенальти и сам же его реализовал.

Во втором тайме уже Милан больше пытался играть в атаке, искать счастье у чужих ворот, но забил Арсенал. Джака нанес дальний удар по воротам, а голкипер Милана Доннарумма взял да и отбил мяч в сетку.

В такой ситуации Милану нужно было забивать три гола и пусть гости продолжили атаковать, но уже без искры в глазах.

В итоге последнее слово осталось за Арсеналом, который усилиями Уэлбека забила еще раз, установив окончательный счет в матче.

Поделись:
Теги: Милан, Арсенал, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь