Определились все участники 1/4 Лиги Европы 2018
В четверг, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 2017/18, по завершению которых определились все команды, вышедшие в четвертьфинальную стадию турнира.
Так, в 1/4 финала Лиги Европы примут участие:
Атлетико (Испания)
Марсель (Франция)
Спортинг (Португалия)
Лацио (Италия)
РБ Лейпциг (Германия)
Арсенал (Англия)
ЦСКА (Россия)
Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Жеребьевка следующего этапа турнира состоится 16 марта в 14:00. на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция церемонии жеребьевки.
Стоит отметить, что на этот раз не будет сеяных и несеяных команд. Кроме того, клубы одной национальной ассоциации разводиться не будут.
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 5 апреля, ответные состоятся 12 апреля.
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