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Определились все участники 1/4 Лиги Европы 2018

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В четвертфинальную стадию Лиги Европы 2018 вышли восемь европейских клубов.
Определились участники 1/4 Лиги Европы
Определились участники 1/4 Лиги Европы

В четверг, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 2017/18, по завершению которых определились все команды, вышедшие в четвертьфинальную стадию турнира.

Так, в 1/4 финала Лиги Европы примут участие:

Атлетико (Испания)
Марсель (Франция)
Спортинг (Португалия)
Лацио (Италия)
РБ Лейпциг (Германия)
Арсенал (Англия)
ЦСКА (Россия) 
Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Жеребьевка следующего этапа турнира состоится 16 марта в 14:00. на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция церемонии жеребьевки.

Стоит отметить, что на этот раз не будет сеяных и несеяных команд. Кроме того, клубы одной национальной ассоциации разводиться не будут.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 5 апреля, ответные состоятся 12 апреля.

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Теги: Лига Европы, футбол
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