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Хацкевич: Уровень игроков Лацио выше, чем у наших футболистов

Комментариев: 4
Александр Хацкевич пообщался с журналистами после поражения от Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал вылет из Лиги Европы от римского Лацио.

"Мы предполагали, что будет агрессивное начало от Лацио. Мы очень глубоки сели с первых минут, отдали инициативу сопернику. Не было контригры и выхода из обороны – тоже. Тем не менее, мы сдержали этот натиск Лацио, а гол пропустили после стандартного положения. Так что говорить о какой-то боязни я бы не стал – нам просто не хватило опыта международных матчей. Таких поединков в чемпионате у нас очень и очень мало.

Уровень игроков Лацио выше, чем у наших футболистов. Надо это признать. Нам не хватило опытных футболистов в середине поля.

Кадар? У него достаточно тяжелая травма. Он почувствовал щелчок задней мышцы. Не знаю, на какой период Кадар выбыл, но повреждение у него достаточно серьезное.

Шабанов, а не Хачериди? Должен был выходить Хачериди, но он сказал, что не может сыграть левого центрального защитника.

Нет времени расстраивается. Я поблагодарил ребят, только в таких играх можно проверить класс наших футболистов", – отметил Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Виктор Цыганков заявил, что киевлянам нужно было реализовать свои моменты и надежней играть в обороне.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Лацио, Александр Хацкевич
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 00:35
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гость
Получать милионные гонорары и курва ниразу не ударить по воротам!! Нафиг такой цирк!!
MilaKiev17    16.03.2018, 00:01
Оценка:  0
MilaKiev17
Просто позорище!!!!! Когда вы уже играть научитесь??? Так дома облажаться...
гость  (аноним)  15.03.2018, 23:45
Оценка:  0
гость
Дворовая команда! Пацаны с троещины сыграли бы лучше чисто за то что их по телеку покажут а не за миллионы которые платят этим алкошам
гость  (аноним)  15.03.2018, 23:44
Оценка:  +1
гость
А ты тоже уходи. Надоело. Не самый сильный клуб не прошли, да еще и дома.
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