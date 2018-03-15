Хацкевич: Уровень игроков Лацио выше, чем у наших футболистов

Александр Хацкевич пообщался с журналистами после поражения от Лацио в 1/8 финала Лиги Европы.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал вылет из Лиги Европы от римского Лацио.

"Мы предполагали, что будет агрессивное начало от Лацио. Мы очень глубоки сели с первых минут, отдали инициативу сопернику. Не было контригры и выхода из обороны – тоже. Тем не менее, мы сдержали этот натиск Лацио, а гол пропустили после стандартного положения. Так что говорить о какой-то боязни я бы не стал – нам просто не хватило опыта международных матчей. Таких поединков в чемпионате у нас очень и очень мало.

Уровень игроков Лацио выше, чем у наших футболистов. Надо это признать. Нам не хватило опытных футболистов в середине поля.

Кадар? У него достаточно тяжелая травма. Он почувствовал щелчок задней мышцы. Не знаю, на какой период Кадар выбыл, но повреждение у него достаточно серьезное.

Шабанов, а не Хачериди? Должен был выходить Хачериди, но он сказал, что не может сыграть левого центрального защитника.

Нет времени расстраивается. Я поблагодарил ребят, только в таких играх можно проверить класс наших футболистов", – отметил Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Виктор Цыганков заявил, что киевлянам нужно было реализовать свои моменты и надежней играть в обороне.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!