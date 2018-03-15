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Цыганков: У нас были моменты, их надо было решать и лучше играть в защите

Комментариев: 1
Виктор Цыганков прокомментировал поражения от Лацио и вылет с Лиги Европы.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
Getty Images

Хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков поделился эмоциями после поражения от римского Лацио в повторном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Лацио хороший соперник, мы знали с кем играем. У нас были моменты, их надо было решать и лучше играть в защите. Второй гол стал для нас решающим. Александр Хацкевич говорил в перерыве добавить в атаке и надежней играть в защите.

Провальный матч? 50 на 50. Хочу сказать спасибо каждому болельщику, кто пришел. Я впервые сыграл при таком количестве зрителей. У нас команда строится и этот евросезон даст нам больше опыта", – сказал Цыганков в эфире телеканала Футбол 1.

Отметим, что киевское Динамо уступило Лацио на своем поле и вылетело из Лиги Европы. 

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Лацио, Виктор Цыганков
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Комментариев (1)
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Потому_что    15.03.2018, 22:39
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Потому_что
У кого были моменты??? Вы в створ ворот попасть не можете рахиты.
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