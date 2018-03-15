Динамо уступило Лацио и вылетело из Лиги Европы

Команда Александа Хацкевича не смогда выйти в четвертьфинал турнира.

Лацио обыграл киевское Динамо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Напомним, первый матч, который состоялся в Риме 8 марта, завершился вничью со счетом 2:2.

Римляне бодро начали поединок и достаточно быстро открыли счет – Лукас Лейва забил редкий для себя мяч, выиграв борьбу после навеса с углового.

Пропущенный мяч активизировал киевлян, которые стали чаще ходить вперед. Моментов, правда, не было, тогда как “Орлы“ могли забивать еще, но Иммобиле пробил мимо с выгодной позиции.

Во-втором тайме, опять-таки, моменты и полумоменты возникали в основном у Лацио. Лучший из них не реализовал Луис Альберто, промахнувшийся по пустым воротам после обрезки Бурды. Также еще несколько шансов упустил Иммобиле.

Динамо смогло прибавить только ближе к концу матча, когда сперва не разобрался в достаточно простой ситуации Мбокани, а затем чуть выше ворот пробили поочередно Цыганков и Гонсалес.

Дожать соперника у киевлян не вышло – напротив, в концовке они еще раз пропустили с углового и, несмотря на все старания, покинули Лигу Европы.

Динамо Киев – Лацио 0:2

Голы: 0:1 – 23 Лейва, 0:2 – 83 де Врей.

Динамо Киев: Бойко, Кадар (Шабанов, 45), Бурда, Пиварич, Морозюк (Гонсалес, 57), Шепелев, Буяльский, Цыганков, Кендзера, Мораес, Беседин(Мбокани, 70).

Лацио: Стракоша, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Луис Фелипе, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 69), Фелипе Андерсон, Пароло, Лейва, Иммобиле (Кайседо, 82).

Предупреждения: Луис Фелипе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Стракоша (90) Буяльский (92).

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