Команды, вышедшие в 1/2 Лиги Европы узнают своих соперников на этой стадии турнира.

В пятницу, 13 апреля, состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

В прямом эфире жеребьевку Лиги Европы покажут Футбол-1. В России прямую трансляцию из Ньона будут вести Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

На стадии полуфинала сыграют четыре клуба, среди них Марсель (Франция), Арсенал (Англия), Атлетико Мадрид (Испания) и РБ Зальцбург (Австрия).

На этой стадии турнира не будет сеяных и несеяных команд.

Ранее сообщалось, когда и где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов 2017/18.

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