Команды, вышедшие в 1/4 Лиги Европы узнают своих соперников на этой стадии турнира.

В пятницу, 16 марта, состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы 2017-18. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

В прямом эфире жеребьевку Лиги Европы покажут Футбол-1. В России прямую трансляцию из Ньона будут вести Матч ТВ и Матч! Футбол 1.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция жеребьевки.

На этой стадии турнира не будет сеяных и несеяных команд, а клубы одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре.

Первые матчи состоятся 5 апреля, а ответные - 12 апреля.

Ранее сообщалось, когда и где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов 2017/18.

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