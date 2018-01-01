Пароло: В этот раз мы внимательнее изучили Динамо

Хавбек Лацио поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевского Динамо.

Динамо 15 марта проведет ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы, где на своем поле примет Лацио. Накануне поединка полузащитник "орлов" Марко Пароло пообщался с журналистами:

"Динамо преуспело в первой игре, когда мы немного расслабились. В этот раз мы внимательнее их изучили, чтобы понять, как им доставить наибольшие трудности. Надеюсь, что мы сможем применить на практике все, что готовили в течение последних нескольких дней.

В Европе вы сталкиваетесь с командами, имеющими иной менталитет, к которому мы привыкли к Италии. Мы должны быть очень агрессивными в защите, а также создавать шансы в атаке. Очень важно быть единым целым, когда мы с мячом. Это то, над чем мы работали", – рассказал футболист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится 15 марта на НСК Олимпийский. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

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