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Пароло: В этот раз мы внимательнее изучили Динамо

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Хавбек Лацио поделился ожиданиями от предстоящего матча против киевского Динамо.
Марко Пароло
Марко Пароло
sslazio.it

Динамо 15 марта проведет ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы, где на своем поле примет Лацио. Накануне поединка полузащитник "орлов" Марко Пароло пообщался с журналистами:

"Динамо преуспело в первой игре, когда мы немного расслабились. В этот раз мы внимательнее их изучили, чтобы понять, как им доставить наибольшие трудности. Надеюсь, что мы сможем применить на практике все, что готовили в течение последних нескольких дней.

В Европе вы сталкиваетесь с командами, имеющими иной менталитет, к которому мы привыкли к Италии. Мы должны быть очень агрессивными в защите, а также создавать шансы в атаке. Очень важно быть единым целым, когда мы с мячом. Это то, над чем мы работали", – рассказал футболист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится 15 марта на НСК Олимпийский. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

Читай также анонс поединка Динамо – Лацио.

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Теги: футбол, Лига Европы, Лацио, Динамо Киев, Марко Пароло
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