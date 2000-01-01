Динамо – Лацио: анонс матча Лиги Европы

Динамо попробует пробиться в 1/4 финала Лиги Европы.

Динамо 15 марта проведет ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы, где на своем поле примет Лацио.

Первый поединок в Риме завершился неожиданно для многих результативной ничьей со счетом 2:2. Таким образом, киевляне имеют неплохие шансы пробиться в четвертьфинал второго по значимости клубного турнира Старого Света вопреки большинству скептических прогнозов.

Если же украинский клуб результат первого противостояния полностью удовлетворил, то главный тренер "орлов" Симоне Индзаги остался не до конца доволен, заявив, что его команда не позволит столько вольностей в Киеве.

Итальянцы приземлились в аэропорту Борисполь за день до игры. От открытой тренировки на НСК Олимпийский они отказались, проведя накануне утреннее занятие на клубной базе для представителей СМИ. А уже вечером наставник "голубых" и Марко Пароло пообщались с журналистами.

В минувший уик-энд оба коллектива провели по матчу во внутренних первенствах. Динамо с третьей попытки сумело обыграть Верес (1:0), а Лацио увезло с Кальяри ничью (2:2). На 90+5 минуте команду от поражения спас Чиро Иммобиле. Что-то похожее мы недавно видели, не так ли?

Слова

Главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич рассказал журналистам, что его команда находится в полной боевой готовности:

"Все 20 игроков, которые находятся в нашем распоряжении, готовятся к матчу. У некоторых есть небольшие проблемы, кто-то не до конца восстановился, но к завтрашнему дню все будут готовы на 100 процентов.

Мы должны сыграть за честь клуба, за Киев, каждый футболист должен сражаться за свое имя, за поддержку болельщиков".

Лидер команды Николай Морозюк заверил, что Динамо не собирается отсиживаться в обороне.

"У нас не будет четкого плана оборонятся или атаковать. У нас есть своя стратегия, свой план на игру. Мы не будет отсиживаться в обороне и отбиваться все 90 минут".

А вот итальянский специалист Симоне Индзаги считает, что именно его команда заслуживает выйти в четвертьфинал турнира:

"Это 43-й матч в этом сезоне и пока все складывается успешно. Мы заслуживаем пройти дальше. А что говорят другие люди – это не важно. Мы со всей серьезностью готовимся к матчу и постараемся выложиться на все 100 процентов".

Интересные факты

– На счету Жуниора Мораеса 7 голов в Лиге Европы – второй показатель турнира в нынешнем сезоне;

– Статистика домашних матчей Динамо с итальянскими клубами: В1 Н3 П7;

– Лацио 4 раза играл в Украине: В3 Н1 П0;

– Киевляне не могут выиграть уже три еврокубковые встречи, сыграв трижды вничью.

Букмекеры

Компания bet365 считает фаворитом встречи гостей, принимая ставки на победу Лацио с коэффициентом 2,2. Успех Динамо оценивается в 3,3. А ничейный исход поединка – 3,3.

Ориентировочные составы

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадар, Бурда, Пиварич – Шепелев, Буяльский – Морозюк, Шапаренко, Цыганков – Мораес.

Лацио: Стракоша – Уоллас, Врей, Раду – Баста, Пароло, Лейва, Альберто, Лукаку – Андерсон – Иммобиле.

Не сыграют по-прежнему травмированные Бущан и Сидорчук. Удаление в минувшем матче заработал Гармаш. Лацио не поможет Марушич. Под вопросом участие Милинковича-Савича.

Прогноз нашей редакции – 1:1.

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится 15 марта на НСК Олимпийский. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

Александр Коршиков, iSport.ua

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