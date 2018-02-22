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Арсенал – Милан: онлайн трансляция матча Лиги Европы 15 марта в 22:05

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Арсенал примет Милан в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Арсенал – Милан, который состоится 15 марта.
Арсенал – Милан: онлайн трансляция матча
Арсенал – Милан: онлайн трансляция матча
Getty Images

Арсенал в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Милана (первый матч в Италии завершился победой команды Арсена Венгера со счетом 2:0).

Букмекеры из компании bet365 на победу лондонского клуба принимают ставки с коэффициентом 1,95. Успех гостей оценивается в 3,5. А ничейный исход поединка – 3,75.

Контора bwin также отдает преимущество "канонирам". Так, на триумф Арсенала принимаются ставки с коэффициентом 2,05. Победа Милана оценивается в 3,6. Вероятность ничейного результата – 3,5.

Последние результаты Арсенала

11.03.2018Чемпионат АнглииАрсеналУотфорд3:0
08.03.2018Лига ЕвропыМиланАрсенал0:2
04.03.2018Чемпионат АнглииБрайтонАрсенал2:1
01.03.2018Чемпионат АнглииАрсеналМачестер Сити0:3
25.02.2018Кубок Футбольной лигиАрсеналМанчестер Сити0:3

Последние результаты Милана

11.03.2018Чемпионат ИталииДжеонаМилан0:1
08.03.2018Лига ЕвропыМиланАрсенал0:2
28.02.2018Кубок ИталииЛациоМилан0:1
25.02.2018Чемпионат ИталииРомаМилан0:2
22.02.2018Лига ЕвропыМиланЛудогорец1:0

Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Арсенал – Милан состоится 15 марта на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Арсенал – Милан, которая будет доступная в этой статье 15 марта, начиная с 22:05 по киевскому времени.

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Теги: Милан, Арсенал, онлайн трансляция, Лига Европы, плей-офф, футбол
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