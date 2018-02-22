Арсенал – Милан 1:1 онлайн трансляция матча Лиги Европы
Арсенал в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Милана (первый матч в Италии завершился победой команды Арсена Венгера со счетом 2:0).
Букмекеры из компании bet365 на победу лондонского клуба принимают ставки с коэффициентом 1,95. Успех гостей оценивается в 3,5. А ничейный исход поединка – 3,75.
Контора bwin также отдает преимущество “канонирам“. Так, на триумф Арсенала принимаются ставки с коэффициентом 2,05. Победа Милана оценивается в 3,6. Вероятность ничейного результата – 3,5.
|11.03.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Уотфорд
|3:0
|08.03.2018
|Лига Европы
|Милан
|Арсенал
|0:2
|04.03.2018
|Чемпионат Англии
|Брайтон
|Арсенал
|2:1
|01.03.2018
|Чемпионат Англии
|Арсенал
|Мачестер Сити
|0:3
|25.02.2018
|Кубок Футбольной лиги
|Арсенал
|Манчестер Сити
|0:3
|11.03.2018
|Чемпионат Италии
|Джеона
|Милан
|0:1
|08.03.2018
|Лига Европы
|Милан
|Арсенал
|0:2
|28.02.2018
|Кубок Италии
|Лацио
|Милан
|0:1
|25.02.2018
|Чемпионат Италии
|Рома
|Милан
|0:2
|22.02.2018
|Лига Европы
|Милан
|Лудогорец
|1:0
Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Арсенал – Милан состоится 15 марта на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Арсенал – Милан, которая будет доступная в этой статье 15 марта, начиная с 22:05 по киевскому времени.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил