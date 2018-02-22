Динамо Киев – Лацио: онлайн трансляция матча Лиги Европы 15 марта в 20:00
Киевское Динамо в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет Лацио.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является римский клуб. Так, на победу Лацио букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,04. Успех Динамо оценивается в 3,6. А вероятность ничейного исхода – 3,39.
Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф итальянского клуба с коэффициентом 2,2. На победу подопечных Александра Хацкевича – 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,3.
|11.03.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Верес
|1:0
|08.03.2018
|Лига Европы
|Лацио
|Динамо Киев
|2:2
|04.03.2018
|Чемпионат Украины
|Динамо Киев
|Заря
|3:2
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|Чемпионат Украины
|Верес
|Динамо Киев
|3:1
|22.02.2018
|Лига Европы
|Динамо Киев
|АЕК
|0:0
|11.03.2018
|Чемпионат Италии
|Кальяри
|Лацио
|2:2
|08.03.2018
|Лига Европы
|Лацио
|Динамо Киев
|2:2
|03.03.2018
|Чемпионат Италии
|Лацио
|Ювентус
|0:1
|28.02.2018
|Кубок Италии
|Лацио
|Милан
|0:0
|25.02.2018
|Чемпионат Италии
|Сассуоло
|Лацио
|0:3
Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо Киев – Лацио состоится в 15 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Лацио, которая будет доступная в этой статье 15 марта, начиная с 20:00 по киевскому времени.
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