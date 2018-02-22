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Динамо Киев – Лацио: онлайн трансляция матча Лиги Европы 15 марта в 20:00

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Динамо примет Лацио в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Динамо Киев – Лацио.
Динамо Киев – Лацио: онлайн трансляция матча
Динамо Киев – Лацио: онлайн трансляция матча
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет Лацио.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является римский клуб. Так, на победу Лацио букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,04. Успех Динамо оценивается в 3,6. А вероятность ничейного исхода – 3,39.

Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф итальянского клуба с коэффициентом 2,2. На победу подопечных Александра Хацкевича – 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,3.

Последние результаты Динамо Киев

11.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевВерес1:0
08.03.2018Лига ЕвропыЛациоДинамо Киев2:2
04.03.2018Чемпионат УкраиныДинамо КиевЗаря3:2
25.02.2018Чемпионат УкраиныВересДинамо Киев3:1
22.02.2018Лига ЕвропыДинамо КиевАЕК0:0

Последние результаты Лацио

11.03.2018Чемпионат ИталииКальяриЛацио2:2
08.03.2018Лига ЕвропыЛациоДинамо Киев2:2
03.03.2018Чемпионат ИталииЛациоЮвентус0:1
28.02.2018Кубок ИталииЛациоМилан0:0
25.02.2018Чемпионат ИталииСассуолоЛацио0:3

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо Киев – Лацио состоится в 15 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Лацио, которая будет доступная в этой статье 15 марта, начиная с 20:00 по киевскому времени.

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Теги: Лацио, Динамо Киев, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
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