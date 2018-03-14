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Виктория – Спортинг: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Виктория примет Спортинг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Прогноз на матч Виктория – Спортинг от букмекеров
Прогноз на матч Виктория – Спортинг от букмекеров
Getty Images

Виктория в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором примет Спортинг (первый матч в Португалии завершился победой лиссабонского клуба со счетом 2:0).

По мнению букмекеров, в данном матче небольшое преимущество на стороне команды Жоржи Жезуша. Так, на победу "львов" букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,6. Успех хозяев поля оценивается в 2,7. А ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill считают, что фаворита в данной встрече нет, принимая ставки на триумф португальской и чешской команд с одинаковым коэффициентом – 2,7. Ничья в этой игре оценивается в 3,25.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы Виктория – Спортинг состоится 15 марта на стадионе Дусан Арена в Пльзене. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: Спортинг, Виктория, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Европы, плей-офф, футбол
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