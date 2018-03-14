Тренер Лацио: Мы заслуживаем пройти Динамо

Симоне Индзаги пообщался с журналистами накануне ответного матча с Динамо.

Тренер итальянского Лацио Симоне Индзаги накануне ответного матча с Динамо в 1/8 финала Лиги Европы отдал должное киевлянам, однако заявил, что его подопечные заслуживают пройти дальше.

– Вы осознаете важность завтрашней игры? Поражение может стать серьезным ударом для команды...

– Мы все понимаем эту ответственность, много усилий было вложено в прошлом и этом году, чтобы добраться до стадии Лиги Европы. 1/8 Лиги Европы – очень важная стадия и мы максимально выложимся в матче.

– Вы хотите в Лигу чемпионов, но на днях Арсен Венгер, наставник Арсенала, называл лучшие клубы в Лиге Европы в этом сезоне и Лацио в списке не было...

– Это 43-й матч в этом сезоне и пока все складывается успешно. Мы заслуживаем пройти дальше. А что говорят другие люди .. это не важно. Мы со всей серьезностью готовимся к матчу и постараемся выложиться на все 100 процентов.

– Луис Альберто накануне стал отцом. Можно ли рассчитывать на его участие в матче?

– Завтрашний матч покажет, какой состав лучше. Луис Альберто претендует на одно место с Мурджа в центре поля, а Фелипе Андерсон точно будет играть в атаке.

– Что скажете о Динамо?

– Динамо – сильная команда с европейскими традициями. Есть много сильных исполнителей, они не играют от обороны. Мы бы хотели, чтобы наша острота в матче была на уровне матчей с Миланом и Ювентусом, а не как в прошлой игре.

– С 46 по 60 минуту вы пропустили в этом сезоне 13 голов. С чем это связано?

– В прошлом сезоне в 19 матчах мы пропустили только 2 гола на своем поле в первом тайме, но потом этот отрезок увеличился. Я бы не сказал, что это критично. Мы, как и все команды, стараемся забивать и забивать чуть больше соперника.

– 18 лет назад именно в этот день вы забили 4 гола Марселю. Кто может сделать то же самое для Лацио?

– Я помню тот матч, это были очень важные голы. У нас в команде есть Луис Альберто, который тоже умеет забивать важные мячи, – приводит слова Индзаги официальный сайт Динамо.

Напомним, первый поединок завершился вничью 2:2. Ответная встреча состоится в четверг, 15-го марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее сообщалось, что Сергей Милинкович-Савич пропустит поединок против киевского Динамо.

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