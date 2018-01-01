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Лион – ЦСКА: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Букмекеры считают Лион фаворитом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА.
Прогноз на матч Лион – ЦСКА от букмекеров
Прогноз на матч Лион – ЦСКА от букмекеров
pfc-cska.com

Лион в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором примет ЦСКА (первый матч в Москве завершился минимальной победой французского коллектива 1:0).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном поединке является французский коллектив. Так, на победу Лиона букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,66. Успех гостей оценивается в 5,25. А ничейный исход – 3,6.

Букмекеры из компании William Hill также считают подопечных Бруно Женезио фаворитом встречи, принимая ставки на "ткачей" с коэффициентом 1,73, а на победу ЦСКА – 5,0. Ничья в этой игре оценивается в 3,6.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы Лион – ЦСКА состоится 15 марта на стадионе Парк Олимпик Лион в Лионе. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

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Теги: ЦСКА, Лион, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Европы, плей-офф, футбол
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