Зальцбург – Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают дортмундскую Боруссию фаворитом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Зальцбурга.

Прогноз на матч Зальцбург – Боруссия Д от букмекеров Getty Images

Австрийский Зальцбург в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором будет принимать дортмундскую Боруссию (первый матч в Германии завершился победой австрийцев со счетом 2:1).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является дортмундский клуб. Так, на победу Боруссии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,2. Успех хозяев оценивается в 3,29, ничейный исход – 3,29.

Букмекеры из компании William Hill также считают дортмундцев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "шмелей" с коэффициентом 2,25, а на победу Зальцбурга – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Зальцбург – Боруссия Д состоится 15 марта на стадионе Ред Булл Арена в Зальцбурге. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

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