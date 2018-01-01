Лидер Лацио пропустит поединок с Динамо – СМИ

Сергей Милинкович-Савич не помощник своей команде в ответной игре с Динамо.

Ведущий полузащитник итальянского Лацио Сергей Милинкович-Савич не помощник своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

Как сообщает итальянская служба Sky Sport, у сербского полузащитника мышечная травма после игры с Кальяри в Серии А, и тренерский штаб решил предоставить ему отдых.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Милинковича-Савича 32 матча, в которых он забил 11 голов и отдал четыре голевых передачи.

Напомним, что первый матч в Риме завершился вничью 2:2. Ответная встреча состоится 15-го марта, в четверг, на НСК Олимпийский. Начало поединка – в 20:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее сообщалось, что на матче Динамо и Лацио ожидается аншлаг.

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