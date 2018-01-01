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Зенит – РБ Лейпциг: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Букмекеры считают Зенит небольшим фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Лейпцига.
Прогноз на матч Зенит – РБ Лейпциг от букмекеров
Прогноз на матч Зенит – РБ Лейпциг от букмекеров
Getty Images

Зенит в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором будет принимать немецкий РБ Лейпциг (первый матч в Германии завершился победой "быков" со счетом 2:1).

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в данном матче на стороне Зенита. Так, на победу российского коллектива букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,54. Успех гостей оценивается в 2,7, ничейный исход – 3,29.

Букмекеры из компании William Hill также считают Зенит фаворитом встречи, принимая ставки на триумф команды Роберто Манчини с коэффициентом 2,5, а на победу Лейпцига – 2,75. Ничья в этом поединке оценивается в 3,3.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Зенит – РБ Лейпциг состоится 15 марта на стадионе Крестовский в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: РБ Лейпциг, Зенит, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Европы, плей-офф, футбол
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