Атлетик – Марсель: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают Атлетик фаворитом встречи против Марселя в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Атлетик – Марсель от букмекеров europe1.fr

Атлетик в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором будет принимать Марсель (первый матч во Франции завершился со счетом 3:1 в пользу провансальцев).

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является испанский клуб. Так, на победу Атлетика букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,25. Успех гостей оценивается в 3,0, ничейный исход – 3,5.

Букмекеры из компании William Hill также считают басков фаворитами встречи, принимая ставки на триумф хозяев с коэффициентом 2,38, а на победу французской команды – 3,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,3.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Атлетик – Марсель состоится 15 марта на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

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