Локомотив – Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают Атлетико фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Локомотива.

Московский Локомотив в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором примет мадридский Атлетико.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном поединке является коллектив Диего Симеоне. Так, на победу "матрасников" букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,04. Успех хозяев оценивается в 3,75. А ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают Атлетико фаворитом встречи, принимая ставки на триумф испанской команды с коэффициентом 2,1, а на победу Локомотива – 3,8. Ничья в этой игре оценивается в 3,1.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы Локомотив – Атлетико состоится 15 марта на стадионе Локомотив в Москве. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!