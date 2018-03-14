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Локомотив – Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Букмекеры считают Атлетико фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Локомотива.
Прогнозна матч Локомотив – Атлетико от букмекеров
Прогнозна матч Локомотив – Атлетико от букмекеров
Getty Images

Московский Локомотив в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором примет мадридский Атлетико.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном поединке является коллектив Диего Симеоне. Так, на победу "матрасников" букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,04. Успех хозяев оценивается в 3,75. А ничейный исход – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают Атлетико фаворитом встречи, принимая ставки на триумф испанской команды с коэффициентом 2,1, а на победу Локомотива – 3,8. Ничья в этой игре оценивается в 3,1.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы Локомотив – Атлетико состоится 15 марта на стадионе Локомотив в Москве. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

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Теги: Атлетико, Локомотив, прогнозы на спорт, букмекеры, Лига Европы, плей-офф, футбол
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