Хацкевич: Мы должны сыграть за честь клуба, сражаться за поддержку болельщиков.

Александр Хацкевич рассказал о подготовке Динамо к ответной игры с Лацио.

Главный тренер киевского Динамо в предверии ответной игры с Лацио в 1/8 финала Лиги Европы ответил на вопросы журналистов.

– Какой главный вывод о сопернике вы сделали после первого матча?

– Что играть можно с любой командой.

– Лацио забил два похожих мяча. Нашли ли вы способ избежать подобных эпизодов?

– Конечно, эти моменты мы разобрали, но если в первом случае решающую роль сыграло индивидуальное мастерство наших соперников и трудно обвинить в чем-то наших футболистов, то во втором все началось с нашей ошибки. Поэтому главный способ избежать подобного – надо меньше ошибаться

– Вы говорили после первого матча, что причиной возникновения эпизода, когда Иммобиле попал в штангу, стала потеря концентрации. Разбирали ли вы этот эпизод отдельно?

– Эпизод, конечно, разобрали. Вывод - надо контролировать быстрый розыгрыш стандартных ситуаций, быть все время готовыми к любым действиям соперника.

– Шахтеру не хватило смелости в игре против Ромы, а хватит ли вам? Чем будете удивлять Лацио?

– Я не смотрел матч Шахтера, не знаю, чего ему не хватило. Мы же уделим особое внимание обороне, но при поддержке болельщиков будем искать счастье у чужих ворот.

– Проводились ли какие-то особенные работы с Гармашем и Хачериди? Готовы ли они снова играть в основе? И почему перестал появляться Гонсалес?

– Ситуация с Гармашем – наш внутренний вопрос. Мы его закрыли, но озвучивать я ничего не буду. Хачериди готовится к завтрашнему матчу в обычном режиме и будет играть. То же самое и Гонсалес – он тоже готовится к игре.

– Какая ситуация с травмированными?

– Все 20 игроков, которые находятся в нашем распоряжении, готовятся к матчу. У некоторых есть небольшие проблемы, кто-то не до конца восстановился, но к завтрашнему дню все будут готовы на 100 процентов.

– Перед матчем в Риме вы сказали, что на поле будет 11 гладиаторов? Кто будет завтра? Готовы драться за результат?

– Драться – это немного другой спорт. Мы будем играть. Мы должны сыграть за честь клуба, за Киев, каждый футболист должен сражаться за свое имя, за поддержку болельщиков.

– Много общего есть между вами и Симоне Индзаги: вы оба молоды, играли за свои команды, тренерскую школу прошли в своих клубах… Что думаете о своем нынешнем оппоненте?

– Я всегда уважал Индзаги как футболиста, хотя нам не приходилось играть друг против друга. Уважаю его сейчас как тренера. Нам обоим и нашим футболистам нужно будет доставать из себя все, что есть, мастерство, характер.

– Самыми опасными в атаке Лацио являются Иммобиле и Андерсон. Готовите ли вы какие-то персональные методы для их сдерживания?

– Да, они доставили нам много неприятностей в первой игре. Персонально играть с ними никто не будет, но когда они будут приближаться к нашим воротам, пристальное внимание им будет уделено, – отметил Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что первый поединок в Риме завершился вничью 2:2. Ответная встреча пройдет в четверг, 15-го марта, на НСК Олимпийский. Начало поединка – в 20:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее Николай Морозюк заверил, что Динамо не будет отсиживаться в обороне и отбиваться все 90 минут.

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