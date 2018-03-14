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Морозюк: У нас есть свой план на игры, мы не будем отбиваться все 90 минут

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Николай Морозюк заверил журналистов, что Динамо не будет лишь отсиживаться в обороне.
Николай Морозюк
Николай Морозюк
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Николай Морозюк ответил на вопросы журналистов перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против итальянского Лацио:

"У нас боевой настрой, мы готовимся к очень серьезной игре. Хотим выполнить задачу и намерены добиться положительного результата для нас.

Чиро Имобилле? В составе Лацио не только один Имобилле, есть группа игроков, которые хороши в атаке. Очень индивидуально сильные игроки. Вся команда должна уделять максимум внимание игре в обороне, а не лишь защитники.

Мы прочувствовали на себе силу соперника, знаем с кем имеем дело. Завтра мы подготовимся нужным образом и сыграем, так как умеем, продемонстрировав лучшее свои качества. Нас придут поддержать много зрителей.

У нас не будет четкого плана оборонятся или атаковать. У нас есть своя стратегия, свой план на игру. Мы не будет отсиживаться в обороне и отбиваться все 90 минут", – сказал Морозюк на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится в четверг, 15-го марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

Ранее сообщалось, что на поединке Динамо и Лацио ожидается аншлаг. 

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Теги: футбол, Динамо, Лацио, Николай Морозюк
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Комментариев (1)
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RomKa    14.03.2018, 19:24
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RomKa
Микола! Та ви з АЄКом відсидилися дай бог і тут відсидитесь! Не лякай "планом"))
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