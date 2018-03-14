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На матче Динамо – Лацио ожидается аншлаг

Комментариев: 3
В Киеве ожидают ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
Динамо примет Лацио на НСК Олимпийский
Динамо примет Лацио на НСК Олимпийский
ФК Динамо Киев

В Киеве соскучились за футбольными матчами высокого уровня, об это свидетельствует продажи билетов на ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором местное Динамо примет гостей из Италии – Лацио.

По состоянию на 14 марта уже реализовано около 40 тысяч билетов. Организаторы прогнозируют, что при таких темпах до завтра могут быть проданы все билеты, и на НСК Олимпийский соберется аншлаг, сообщает dynamomania.com

Ранее самым посещаемым матчем Динамо в Лиге Европы являлся поединок против Эвертона – 67 553 зрителя, который состоялся в 2015 году.

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится 15 марта на НСК Олимпийский. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Лацио, НСК Олимпийский
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.03.2018, 17:54
Оценка:  0
гость
Слабо пройти дальше? Как есть.
гость  (аноним)  14.03.2018, 15:24
Оценка:  +1
гость
Гармаша и так не будет - он дискавалифицирован
Потому_что    14.03.2018, 15:06
Оценка:  0
Потому_что
Лацио вполне по силам пройти, главное атаковать, и Гармаша не выпускать на поле.
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