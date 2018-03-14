На матче Динамо – Лацио ожидается аншлаг

В Киеве ожидают ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

В Киеве соскучились за футбольными матчами высокого уровня, об это свидетельствует продажи билетов на ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором местное Динамо примет гостей из Италии – Лацио.

По состоянию на 14 марта уже реализовано около 40 тысяч билетов. Организаторы прогнозируют, что при таких темпах до завтра могут быть проданы все билеты, и на НСК Олимпийский соберется аншлаг, сообщает dynamomania.com

Ранее самым посещаемым матчем Динамо в Лиге Европы являлся поединок против Эвертона – 67 553 зрителя, который состоялся в 2015 году.

Напомним, ответное противостояние 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится 15 марта на НСК Олимпийский. Обслужит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.