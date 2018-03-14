В московском аэропорту задержали исполнительного директора Атлетико
Мадридский Атлетико прибыл в Москву на матч Лиги Европы против Локомотива. По прибытию в аэропорт исполнительный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин столкнулся с проблемой.
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Как сообщает Mundo Deportivo, директор Атлетико не сумел найти свой паспорт во время прохождения таможенного контроля. Мужчину задержали и оставили в аэропорту до тех пор, пока не разрешится ситуация с документами.
Сам Хиль Марин не может понять, где потерял паспорт - в Мадриде или во время полета. Сотрудники обыскали борт самолета, однако не нашли документов.
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Главный тренер команды и футболисты беспрепятственно прошли контроль и встретились в аэропорту с фанатами. Игроки раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.
👋 🇷🇺 ¡Hola Moscú!— Atlético de Madrid (@Atleti) 13 марта 2018 г.
📍⚽ ¡Ya estamos en Rusia para jugar la @EuropaLeague!
➕📸 ➡ https://t.co/VPDZo07z1K#AúpaAtleti #UEL #LokomotivAtleti pic.twitter.com/KZouko0KDd
Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Атлетико и Локомотивом состоится в четверг, 15 марта. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор первого матча, завершившегося со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.
Ранее сообщалось, что форвард Атлетико Антуан Гризманн отказал клубу в продлении контракта ради трансфера в Барселону.
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