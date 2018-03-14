Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В московском аэропорту задержали исполнительного директора Атлетико

Комментариев: 1
Атлетико прибыл в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Локомотивом, но столкнулся с проблемами в аэропорту.
В аэропорту задержали исполнительного директора Атлетико
В аэропорту задержали исполнительного директора Атлетико
twitter.com/Atleti

Мадридский Атлетико прибыл в Москву на матч Лиги Европы против Локомотива. По прибытию в аэропорт исполнительный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин столкнулся с проблемой.

Читай также: В Мадриде ограбили официальный магазин Атлетико

Как сообщает Mundo Deportivo, директор Атлетико не сумел найти свой паспорт во время прохождения таможенного контроля. Мужчину задержали и оставили в аэропорту до тех пор, пока не разрешится ситуация с документами.

Сам Хиль Марин не может понять, где потерял паспорт - в Мадриде или во время полета. Сотрудники обыскали борт самолета, однако не нашли документов.

Читай также: Президент ПАОКа вышел на поле с оружием

Главный тренер команды и футболисты беспрепятственно прошли контроль и встретились в аэропорту с фанатами. Игроки раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Атлетико и Локомотивом состоится в четверг, 15 марта. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор первого матча, завершившегося со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.

Ранее сообщалось, что форвард Атлетико Антуан Гризманн отказал клубу в продлении контракта ради трансфера в Барселону.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Атлетико, Лига Европы, футбол, вне игры, аэропорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.03.2018, 09:06
Оценка:  0
гость
Кто то из команды не хочет что бы он смотрел матч или путин
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь