В московском аэропорту задержали исполнительного директора Атлетико

Атлетико прибыл в Москву на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с Локомотивом, но столкнулся с проблемами в аэропорту.

Мадридский Атлетико прибыл в Москву на матч Лиги Европы против Локомотива. По прибытию в аэропорт исполнительный директор мадридского клуба Мигель Анхель Хиль Марин столкнулся с проблемой.

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Как сообщает Mundo Deportivo, директор Атлетико не сумел найти свой паспорт во время прохождения таможенного контроля. Мужчину задержали и оставили в аэропорту до тех пор, пока не разрешится ситуация с документами.

Сам Хиль Марин не может понять, где потерял паспорт - в Мадриде или во время полета. Сотрудники обыскали борт самолета, однако не нашли документов.

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Главный тренер команды и футболисты беспрепятственно прошли контроль и встретились в аэропорту с фанатами. Игроки раздавали автографы и фотографировались с болельщиками.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между Атлетико и Локомотивом состоится в четверг, 15 марта. На нашем сайте вы можете посмотреть видео голов и обзор первого матча, завершившегося со счетом 3:0 в пользу испанского клуба.

Ранее сообщалось, что форвард Атлетико Антуан Гризманн отказал клубу в продлении контракта ради трансфера в Барселону.

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