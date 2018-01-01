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Стал известен рефери матча Динамо – Лацио

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УЕФА назначил судей на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Getty Images

Испанская бригада судей во главе с Хесусом Хиль Мансано будет работать на ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы между киевским Динамо и Лацио.

По информации официального сайта УЕФА, помогать ему будут арбитры на линии – Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья, дополнительные помощники – Карлос Дель Серро и Рикардо Де Бургос, а четвертый арбитр – Роберто Дель Паломар.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы Динамо Киев – Лацио состоится 15 марта на стадионе НСК Олимпийский в городе Киев. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Лацио, арбитр, судья
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