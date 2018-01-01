Арсенал – Милан: где смотреть матч Лиги Европы

Где смотреть поединок Арсенал – Милан? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Арсенал – Милан.

Арсенал в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Милана (первый матч в Италии завершился победой команды Арсена Венгера со счетом 2:0).

В прямом эфире поединок Арсенал – Милан покажет канал Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на канале МАТЧ! Футбол 1.

Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Арсенал – Милан состоится 15 марта на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Арсенал – Милан, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.

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