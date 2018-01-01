Арсенал – Милан: прогноз и ставки букмекеров на матч

Арсенал примет Милан в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Арсенал – Милан от букмекеров Getty Images

Арсенал в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Милана (первый матч в Италии завершился победой команды Арсена Венгера со счетом 2:0).

Букмекеры из компании bet365 на победу лондонского клуба принимают ставки с коэффициентом 1,95. Успех гостей оценивается в 3,5. А ничейный исход поединка – 3,75.

Контора bwin также отдает преимущество "канонирам". Так, на триумф Арсенала принимаются ставки с коэффициентом 2,05. Победа Милана оценивается в 3,6. Вероятность ничейного результата – 3,5.

Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Арсенал – Милан состоится 15 марта на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Арсенал – Милан, которая начнется в 22:05 по киевскому времени.

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