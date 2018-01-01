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Динамо Киев – Лацио: где смотреть матч Лиги Европы

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Где смотреть поединок Динамо Киев – Лацио? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Динамо Киев – Лацио.
Где смотреть матч Динамо Киев – Лацио
Где смотреть матч Динамо Киев – Лацио
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет Лацио.

В прямом эфире поединок Динамо Киев – Лацио покажут каналы Украина и Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на каналt МАТЧ! Футбол 1.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо Киев – Лацио состоится в 15 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Лацио, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: Лацио, Динамо Киев, где смотреть, Лига Европы, плей-офф, футбол
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