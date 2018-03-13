Динамо Киев – Лацио: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают Лацио фаворитом встречи против киевского Динамо в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Динамо Киев – Лацио от букмекеров ФК Динамо Киев

Киевское Динамо в четверг, 15 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором на домашнем стадионе примет Лацио.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является римский клуб. Так, на победу Лацио букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,04. Успех Динамо оценивается в 3,6. А вероятность ничейного исхода – 3,39.

Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф итальянского клуба с коэффициентом 2,2. На победу подопечных Александра Хацкевича – 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,3.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо Киев – Лацио состоится в 15 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев – Лацио, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

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